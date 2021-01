Mihajlovic verso Fiorentina-Bologna: "In viola due serbi: vantaggio a livello caratteriale"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, mister Sinisa Mihajlovic ha analizzato così il suo prossimo avversario in campionato: "Dopo la sosta le partite sono sempre strane. I viola vengono da tre risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria con la Juve, mentre noi veniamo da tre rimonte concluse in pareggio: prevedo una partita equilibrata. La mia squadra giocherà come sempre per vincere, con aggressività. I gigliati cercheranno di sfruttare i loro punti di forza, i giocatori migliori che hanno come Ribery, Vlahovic... Poi c'è da dire che hanno due serbi e dal punto caratteriale questi sono un vantaggio. Però anche i miei giocatori piano piano stanno diventando più serbi", le dichiarazioni del tecnico del Bologna.