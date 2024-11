Milan, Abraham non si arrende dopo il 3-3 di Cagliari: "Continueremo la lotta dopo la sosta"

Un pareggio molto amaro per il Milan. La squadra di Paulo Fonseca viene bloccata alla Unipol Domus dal Cagliari sul 3-3 finale. Non è bastata ai rossoneri una doppietta di Leao e un gol di Tammy Abraham per avere la meglio sugli uomini di Nicola.

Proprio l'attaccante inglese ha commentato sulla sua pagina Instagram al triplice fischio: "Continueremo la lotta dopo la sosta".