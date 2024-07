Milan, accordo con Emerson Royal: la richiesta del Tottenham e la possibile offerta rossonera

Una freccia a destra. La voglia di Milan di Emerson Royal e la convinzione di Geoffrey Moncada sul suo profilo tecnico hanno fatto sì che si sia raggiunto subito un accordo tra le parti: è pronto un quinquennale ad una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro a stagione, la stessa che il brasiliano percepisce in Inghilterra.

Per far sì che tutto si concretizzi, però, c’è da trovare l’accordo con il Tottenham: gli inglesi chiedono 20 milioni di euro, Furlani non vorrebbe superare i 15. La sensazione è che la volontà del calciatore, alla fine, possa fare la differenza appianando la distanza tra domanda e offerta. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Sono arrivate anche interessanti dichiarazioni da parte di Emerson Royal, che ha parlato così del suo futuro a Globo: "Voglio giocare con continuità, non voglio sedermi sempre in panchina. Sono sempre stato un professionista ma ho anche detto all'allenatore degli Spurs che voglio giocare, altrimenti devo valutare altre opzioni. AC Milan? È un riferimento per tutti i brasiliani”.