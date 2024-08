Milan, accordo totale con Vos. Ma il colpo dall'Ajax verrà chiuso solo in un caso

Il Milan si sta avvicinando sensibilmente a Silvano Vos, giovanissimo mediano dell’Ajax che andrebbe a potenziare la linea di centrocampo di Paulo Fonseca. Tra il giocatore e il club rossonero sono stati definiti anche i particolari dell'intesa personale, ma ora quello che manca è punto di incontro con i lancieri.

Gli ultimi aggiornamenti. Secondo le informazioni raccolte da Relevo, il Milan non ha ancora affondato il colpo per Silvano Vos per una ragione. Infatti, Il club di Via Aldo Rossi intende chiudere l'affare per l'olandese classe 2005 entro la fine del mercato estivo, ma alle proprie condizioni e non a quelle dell'Ajax. In questo senso sono attesi nuovi confronti e dialoghi tra i club già nella giornata di domani, mentre non c'è più nulla da trattare con il giocatore, che ha detto sì ai rossoneri per quanto riguarda il contratto (di 5 anni) previsto.

Non solo presente. Al tempo stesso, sempre secondo il portale spagnolo, c'è un altro nome sul quale il club meneghino sta lavorando per integrarlo nel progetto Milan Futuro ed è Nicolò Turco, attaccante classe 2004 del Salisburgo: la trattativa tra le parti c'è, ma non è ancora giunta alle firme finali. Tuttavia - si legge - c’è fiducia di arrivare alla chiusura dell'accordo, con i rossoneri decisi perché il ragazzo piace molto.