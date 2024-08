Milan, Adli in uscita: sul francese un club del Qatar e il Brentford: offerta vicina

Milan molto attivo sul mercato. La società rossonera, ad una settimana dall'inizio del campionato, sta mettendo a posto gli ultimi tasselli della formazione allenata da Paulo Fonseca. Sono già diversi gli arrivi in via Aldo Rossi con Fofana, o comunque un centrocampista, che potrebbe essere l'ultimo innesto della campagna trasferimenti estiva. Molto attiva anche la questione legata alle uscite, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Milano in queste settimane di calciomercato che precedono il gong.

Adli è in uscita

Uno dei profili che potrebbero avere le valigie in mano è Yacine Adli. Il centrocampista francese ha trovato poco spazio con la squadra di Stefano Pioli e nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze fra campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League collezionando in totale 1860 minuti e realizzando solo un gol e due assist.

Fra Brentford e Qatar

Sul giocatore potrebbero esserci ipotesi all’estero. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Brentford e un club del Qatar avrebbero posato gli occhi su di lui e si sarebbero fatti vivi con la società rossonera. Al momento solo gli inglesi sarebbero pronti a formulare un’offerta ufficiale che si dovrebbe aggirare attorno ai 12 milioni di euro qualora Adli aprisse ad un trasferimento in Premier.