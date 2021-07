Milan, ai dettagli la trattativa per Giroud: domani può essere la giornata decisiva

Si avvicina il colpo il attacco per il Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri sarebbero ai dettagli per Olivier Giroud. Anche oggi si è lavorato con il Chelsea per chiudere l’operazione e domani potrebbe essere la giornata giusta per lo scambio dei documenti mentre le visite mediche potrebbero essere fissate lunedì che potrebbero anche slittare a mercoledì.