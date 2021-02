Milan, al lavoro sui rinnovi: presto verranno affrontate anche le scadenze 2022

Finita la sessione invernale di calciomercato, per Paolo Maldini è tempo di iniziare a pensare al Milan che verrà. Prima di tutto, ci sono da risolvere le questioni legate ai contratti di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Inrahimovic. Sullo sfondo anche coloro che andranno in scadenza nel 2022: Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Franck Kessie e Davide Calabria. Dopodiché, si dovranno iniziare a pianificare le strategie per il mercato estivo. Per Gigio e Hakan le contrattazioni sono entrate nel vivo, c'è ancora distanza economica tra domanda e offerta ma si parte dalla volontà di entrambi i giocatori di prolungare. Enrambi stanno bene al Milan, e i rossoneri d'altro canto vorrebbero trattenerli per costruire la squadra del presente e del futuro. Per Ibrahimovic il dialogo partirà tra qualche settimana. A riportarlo è Milannews.it.