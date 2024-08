Milan, allarme rientrato per Pulisic: lo statunitense può partire dal 1' contro il Torino

vedi letture

Paulo Fonseca può contare su Christian Pulisic in vista dell'esordio in campionato. L'assenza contro il Monza per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi aveva un po' fatto preoccupare i tifosi del Milan, ma l'allarme sembrerebbe essere rientrato praticamente subito.

Come riporta MilanNews.it, l'ex Chelsea ha recuperato dalla botta alla caviglia che non gli ha permesso di essere al 100% in occasione del memoriale dello storico presidente rossonero. Non ha comunque fatto mancare la sua presenza, assistendo alla partita dalla tribuna insieme al neo acquisto del Milan Emerson Royal.

Pulisic dovrebbe quindi partire titolare contro il Torino, nel match d'esordio per il Milan nel nuovo campionato di Serie A in programma domani alle 20.45. Quella granata è una squadra alla quale tiene, particolarmente visto che è quella contro cui ha segnato il suo primo gol a San Siro con la maglia rossonera. Il primo di una lunga serie, visto che l'esterno offensivo americano nella sua prima stagione in Italia ha messo insieme 15 gol in 50 partite tra tutte le competizioni. Bottino importante, per uno dei migliori acquisti del Milan negli ultimi anni.

Fonseca avrà dunque una freccia in più nel suo arco, in vista di un'annata stimolante e complicata al tempo stesso visto che dovrà cancellare lo scetticismo che c'era quando è arrivato a Milano e soprattutto dovrà provare a dare seguito alle sue parole vincendo lo scudetto.