Milan, Bakayoko alla Salernitana solo con l'addio di Coulibaly e parte dell'ingaggio pagato

Il Milan ha la necessità di sfoltire la rosa a gennaio e fra i possibili partenti c'è anche il centrocampista Tiémoué Bakayoko. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, proprio in tal senso i rossoneri avrebbero già avuto una chiacchierata informale con il ds Morgan De Sanctis per parlare del francese classe 1994.

Bakayoko è stato offerto, anche se al momento non scalda il cuore della dirigenza granata. La situazione - si legge - potrebbe cambiare soltanto in due casi: addio anticipato di Coulibaly (che però quasi certamente fino a giugno non si muoverà) o pagamento dell'oneroso ingaggio del giocatore interamente a carico del Diavolo. Ad ogni modo, per adesso le priorità di mercato della Salernitana sono altre.