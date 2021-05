Milan-Benevento, Tonali: "Sarebbe l'ideale riavere lo spirito avuto contro il Rio Ave"

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre partita di Milan-Benevento: "Abbiamo avuto la forza di capire cosa abbiamo fatto. Siamo ripartiti da zero, l'abbiamo fatto da squadra, con testa e siamo pronti a tirare fuori le energie che chiede il mister. Stesso spirito del Rio Ave? Sarebbe l'ideale, ma è un'altra partita che ha un'altra importanza e daremo il massimo per portare a casa i tre punti".

Sul Benevento: "Noi faremo la nostra gara come abbiamo sempre fatto, non guardando in faccia a nessuno. Il Benevento viene qui per vincere, ma noi siamo fatti per queste partite e siamo fatti per vincere, quindi andremo avanti sulla nostra strada".