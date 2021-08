Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Bennacer, Krunic dal 1'. Semplici sceglie Ceppitelli

Esordio stagionale a San Siro per il Milan, che dopo il successo esterno sulla Sampdoria cerca il bis contro il Cagliari. I sardi, viceversa, hanno iniziato il campionato con il pari casalingo contro lo Spezia e inseguono la prima vittoria in questa Serie A. Calcio d'inizio alle 20,45.

Stefano Pioli conferma in toto la formazione che ha battuto la Samp: rimandato il debutto stagionale dal primo per Bennacer, c'è ancora Krunic. Davanti Giroud assistito dal terzetto formato da Saelemaekers, Diaz e Leao.

Leonardo Semplici è costretto a una grande novità forzata: Cragno ai box, in porta c'è Radunovic. Preferito Ceppitelli a Walukiewicz in difesa, per il resto confermata la formazione della prima uscita.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.