Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pioli conferma i tenori di Torino, c'è Diaz dietro Rebic

Alle ore 20,45 il Milan ha l’occasione per mettere la parola fine sulla corsa alla Champions League e raggiungere l’agognato obiettivo europeo. Per farlo, dovrà battere un Cagliari già matematicamente certo della salvezza dopo il passo falso del Benevento nel pomeriggio. Rese note le formazioni ufficiali, con Pioli che conferma gli uomini più in forma visti a Torino: Rebic fa da nove, dietro di lui Diaz e Calhanoglu a dare qualità e Saelemaekers sulla fascia. In difesa fuori Romagnoli in favore della coppia Kjaer-Tomori. Semplici invece torna alla difesa a tre, proponendo Carboni e Deiola come novità rispetto all'undici ufficiale visto nella scorsa. Davanti c'è Pavoletti unica punta, dietro di lui Nainggolan e Joao Pedro.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Pavoletti.

Allenatore: Leonardo Semplici.