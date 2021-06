Milan, Calhanoglu temporeggia e punta a dare una risposta dopo l’Europeo

Il Milan è impegnato in questi giorni sul fronte Tonali e Diaz, entrambi con buone possibilità di riuscita. Il primo sarà riscattato dal Brescia, con lo sconto, per il secondo si punta al prestito con diritto di riscatto con il Real Madrid. Mentre sul caso Calhanoglu c’è ancora molta incertezza. Il turco non ha ancora dato una risposta all’offerta del Milan di prolungare a 4 milioni di euro per i prossimi cinque anni, ma sono sempre più insistenti le voci di un suo ripensamento. Ad alcuni amici di squadra ha confessato che potrebbe rimanere al Milan ma vorrebbe prima sfruttare la vetrina dell’Europeo, appuntamento importante per ogni giocatore.

Il Milan si sta comunque muovendo per trovare un sostituto ma il giocatore nelle ultime ore ha capito di non avere offerte superiori a quella del Milan, e ci starebbe ripensando. Fino ad ora però nessuno ha fatto un passo avanti e probabilmente Calhanoglu vorrà attendere la fine della sua avventura con la nazionale per affrontare poi il discorso rinnovo. Il Milan nel frattempo ha sondato il terreno per Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma i costi sono molto alti e l’operazione potrebbe riuscire solo con l’inserimento di contropartite. Prosegue il monitoraggio del giovane Adli del Tolosa, possibile accelerazione nei prossimi giorni.