Ufficiale Milan, ceduto Luka Romero all'Almeria in prestito: il comunicato del club spagnolo

Luka Romero è un nuovo giocatore dell'Almeria. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo, che lo ha prelevato dal Milan in prestito fino a giugno, con il seguente comunicato, diramato attraverso il profilo Twitter ufficiale: "Luka Romero è biancorosso. L'UD Almería e l'AC Milan raggiungono un accordo per il prestito del calciatore fino alla fine della stagione. Benvenuto!".

🔝 Luka Romero es rojiblanco ✍️ 🤝 La UD Almería y el @acmilan llegan a un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la temporada 💪 ¡Bienvenido! 🔴⚪️#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/N3dIzQKIAa — UD Almería (@U_D_Almeria) January 22, 2024

La stagione di Romero.

Dopo essere arrivato a parametro zero nel corso dell'ultima estate, fino a questo momento l'attaccante classe 2004 ha giocato appena 156 minuti in 5 presenze fra tutte le competizioni. Il calciatore ha un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2027 e dopo l'avventura in Spagna farà ritorno al Milan, che durante il calciomercato estivo deciderà se trattenerlo o cederlo altrove, magari con un nuovo prestito, per far sì che l'ex Lazio possa trovare maggiore spazio.

Attualmente l'Almeria si trova all'ultimo posto nella Liga, con soltanto sei punti raccolti nelle prime 21 giornate. Ieri è arrivata la quindicesima sconfitta in campionato, al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, in una partita che ha dato vita a molte polemiche arbitrali.