Milan, certo il riscatto di Tomori. Su Diaz si riparte da zero, due nomi per il nuovo centravanti

Il nuovo Milan ripartirà inevitabilmente dalle certezze costruite, sul mercato e sul campo, in questa annata. Su Fikayo Tomori non ci sono più dubbi: i 28 milioni da versare per riscattarlo sono una cifra importante ma vale la pena di investirli. Per Diaz si ripartirà da zero nei discorsi col Real Madrid: a stagione conclusa dunque Brahim Diaz tornerà a Madrid, come da contratto, poi il dialogo tra le parti riprenderà, con un occhio al futuro della panchina del Real: per il Milan, tra le opzioni c’è quella di un nuovo prestito annuale, magari fissando il prezzo per l’acquisto con la formula del diritto di riscatto.

Questione centravanti - Serve un giocatore che possa dare il cambio ad Ibrahimovic e le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport tornato sui profili di Vlahovic e Scamacca, adatti per età e caratteristiche tecniche al nuovo corso Milan. Entrambi i casi presupporrebbero operazioni economicamente impegnative e il club di via Aldo Rossi lo sa. Ma la Champions porterebbe 50-60 milioni nelle casse.