Milan, ci siamo per i rinnovi di Maldini e Massara: ad ore è attesa la fumata bianca

Stando a quanto appreso da MilanNews.it, è davvero ad un passo l'atteso annuncio dei rinnovi di Paolo Maldini e di Ricky Massara; si sta lavorando, infatti, per sistemare gli ultimi dettagli contrattuali con gli avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianca attesa tra il weekend (più difficile) e l'inizio della prossima settimana. Poi il via con il mercato (subito Origi e i riscatti).