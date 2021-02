Milan, col Manchester United è tosta. Ma i precedenti sono in perfetta parità

vedi letture

Il Manchester United era l’avversaria da evitare, la più pericolosa del lotto. Il Milan, di conseguenza, non può essere certo contento dell’accoppiamento con i Red Devils negli ottavi di finale di Europa League. Ma i precedenti, almeno, lasciano aperto l’esito della sfida: nelle competizioni UEFA, infatti, il bilancio è di perfetta parità. Dieci gare in totale tra rossoneri e inglesi: cinque vittorie per il Milan, cinque per lo United. 16 i gol segnati dal Diavolo, 13 per la formazione di Old Trafford. Prima sfida nella Coppa dei Campioni 1957/58, ultima sempre in Champions nell’edizione 2009/2010.