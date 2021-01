Milan, Colombo chiuso da Mandzukic: sull'attaccante si muove il Crotone

Potrebbe essere in Serie A il futuro di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante del Milan è chiuso ormai dall’arrivo di Mandzukic e potrebbe dunque partire in prestito in questo mercato per trovare più spazio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sulla punta ci sarebbe il Crotone.