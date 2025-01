Milan, Conceicao: "Ho trovato una squadra umile. Avrei voluto più tempo ma non è una scusa"

vedi letture

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, ha parlato anche delle sue prime impressioni da allenatore rossonero: "Ho trovato sinceramente una squadra che è umile, che vuole imparare, che vuole capire cosa deve fare dall'allenatore. Questo è molto importante, è la base per fare un lavoro di qualità secondo me. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma siamo stati incisivi per trasmettere cosa serve".

Cosa vuol dire iniziare con una partita come quella con la Juventus?

"Sono tutte partite diverse, anche pensando al mio passato da calciatore. Il timing è quello che è: se mi aveste chiesto se avrei voluto più tempo per lavorare e tutti i giocatori a disposizione, vi avrei risposto di sì. Ma lo sapevo da quando sono arrivato e non devono esserci scuse: dobbiamo affrontare la Juve a testa alta. Mancano ancora due allenamenti prima della partita, vogliamo essere incisivi su quello che vogliamo fare. Dobbiamo capire facilmente cosa è importante per la partita per cercare di vincere, per noi è fondamentale".

Cosa pensa della Juve di Motta?

"Ha tanti giocatori di qualità, giovani e che lavorano. Che capiscono: è la squadra che ha subito meno gol in Serie A, lavora compatta e dobbiamo vedere come possiamo fare per smontare la loro organizzazione difensiva. Non voglio incastrare il talento, ma dobbiamo lavorare compatti come squadra. Solo così il calcio funziona".