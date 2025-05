Milan, Conceição: "Partita specchio della nostra stagione, dovevamo fare di più"

vedi letture

Sérgio Conceição, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di Mediaset la sconfitta di misura nella finale di Coppa Italia col Bologna: "Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto due situazioni per fare gol e il vantaggio in queste partite è importante. Nel secondo tempo potevamo fare di più, il Bologna ha segnato con un pizzico di fortuna ma anche bravura. Dopo il gol si è giocato molto poco, non voglio trovare alibi però non parlo dell'arbitro sennò domani dicono che trovo scuse. Dovevamo fare di più, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo arrivati in questa finale e adesso pensiamo a finire con dignità il campionato. Mi dispiace per i tifosi che erano entusiasti della squadra, è una grande delusione per tutti, queste partite si decidono con i dettagli: il Bologna ha fatto gol e noi noi".

Rifaresti le stesse scelte?

"Alla fine siamo tutti bravi allenatori, prima della partita ho fatto quello che dovevo fare, sono stato giusto con me stesso e la preparazione che abbiamo fatto. Sappiamo cosa non ha funzionato, ma fa parte del calcio".

A cosa ti riferisce quando parli di delusione?

"Siamo stati precipitosi a giocare in maniera diretta, il primo tempo non è stato neanche male mentre dopo potevamo fare di più ma ci sono state altre cose: è stata una partita molto competitiva e in ogni duello dovevamo mettere tutto, penso sia un po' lo specchio della stagione. La delusione è per avere perso una finale e la possibilità di vincere un titolo in un ambiente difficile, alla fine devo fare i complimenti al Bologna perché ha fatto una buona gara mentre a noi è mancato qualcosina".

La ritroveremo in panchina anche nella prossima Coppa Italia?

"Ci vediamo domenica a Roma, per giocare la partita di campionato".