Milan, conferme su Giroud: il francese chiede almeno un biennale da 5 milioni a stagione

La Gazzetta dello Sport conferma le ultime indiscrezioni, Olivier Giroud è una pista concreta per l'attacco del Milan in vista della prossima stagione. Il francese ha deciso di fare le valigie e salutare il Chelsea, vista la naturale scadenza del suo contratto. Chiede un ingaggio intorno ai 5 milioni per almeno due anni. Considerati i vantaggi fiscali, il suo stipendio non appare particolarmente gravoso per le casse milaniste. Il nome di Giroud appare sul podio dei preferiti di Maldini e Massara, ma bisognerà attendere anche le sue considerazione, visto che cerca uno spazio tecnico adeguato alla sua nuova esperienza.