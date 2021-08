Milan, contatti in corso con la Sampdoria per Castillejo: si lavora al prestito dello spagnolo

Ipotesi Sampdoria per Samu Castillejo: secondo quanto riferito da Sky, dopo che si è complicata la trattativa con la Real Sociedad, il club ligure si è fatto avanti per l'esterno spagnolo, in uscita dal Milan. Contatti in corso, si lavora al prestito del giocatore.