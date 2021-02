Milan, da Calabria a Leao: 5 rossoneri che con Pioli valgono 85 milioni in più

Ci sono 5 giocatori in casa Milan che hanno visto il proprio valore schizzare verso l'alto grazie alla splendida stagione dei rossoneri. Primo fra tutti Davide Calabria, cresciuto nel settore giovanile milanista e ora imprescindibile per Pioli. Il suo cartellino vale già almeno 20 milioni di euro. Anche Saelemaekers, acquistato per circa 7 milioni, grazie a gol e prestazioni convincenti, ha raddoppiato il proprio valore. E che dire di Bennacer, pagato 16 milioni di euro e blindato da una clausola da 50 milioni utilizzabile dalla prossima estate. Poi c'è Kessié, che è stato a lungo con un piede fuori dalla porta per poi diventare una colonna rossonera. Il suo cartellino, costato 26 milioni nel 2017, ora ne vale 40. Infine Leao, che spronato da Ibrahimovic e finalmente sulla via della maturazione, è stato pagato 24 milioni e ora a ha superato la soglia dei 30. Circa 85 milioni di aumento che fanno sorridere il club di Elliott, anche se al momento non c'è nessuna intenzione di mettere qualcuno di questi sul mercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.