Milan, dall'Inghilterra: riavviati i contatti col Man United per il riscatto di Diogo Dalot

Sedici presenze alla sua prima stagione in Italia, quasi tutte convincenti. Diogo Dalot si sta comportando bene al Milan, tant'è che il club rossonero vorrebbe portarsi avanti col lavoro e avrebbe già riattivato i contatti con il Manchester United per discutere del riscatto del terzino portoghese. A scriverlo è il Sun, secondo cui la società meneghina sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 17 milioni di euro per trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo. Dalot, a cui resterebbero solo due anni di contratto ai Red Devils, sarebbe felice di restare nel nostro campionato anche le prossime stagioni.