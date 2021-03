Milan di nuovo al top in Europa? Pioli: "Ha ragione Maldini, la strada è ancora lunga"

Quanto tempo servirà per rivedere un Milan come quello del 2007? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Noi stiamo lavorando per tornare a vincere. Maldini poco tempo fa ha detto che ci vogliono almeno un paio di anni di presenza continua in Champions per pensare di crescere di livello e poi alzare l'asticella. Il nostro è un percorso positivo, ma la strada da fare, con entusiasmo, è ancora lunga".

