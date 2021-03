Milan, Donnarumma e la passerella Old Trafford: senza rinnovo il Man United potrebbe tentarlo

Gigio Donnarumma e una passerella da star all'Old Trafford in Europa League contro il Manchester United. Una serata tutt'altro che banale, soprattutto per chi da anni sogna questi palcoscenici in maglia rossonera. Gli inglesi corteggiano il portiere ormai da tempo e lui ancora non ha trovato l'intesa per il rinnovo di contratto che lo porterebbe ancora una volta a dimostrare fedeltà al Diavolo. I Red Devils lo seguono con attenzione ormai da anni, e seguono con altrettanta attenzione l'evolversi di un tira e molla tra agente e club che ancora non ha portato alla fumata bianca per il prolungamento. Giovedì in campo per difendere i pali milanisti, in futuro chissà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.