Milan, dopo il Mondiale inizierà la trattativa per il rinnovo di Giroud. E l'esito sembra scontato

Olivier Giroud è uno dei punti di forza del Milan di Pioli ma il suo contratto scadrà tra circa 8 mesi, ovvero a giugno del 2023. Secondo La Gazzetta dello Sport però, i rossoneri non hanno fretta di intavolare una trattativa, che verosimilmente inizierà dopo il Mondiale. La sensazione però, visto il rendimento del francese, è che l'esito della stessa sia scontata, con l'attaccante che firmerà per restare in rossonero anche dopo la fine di questa stagione.