Milan, due strade per rinforzare l'attacco: fra i nomi valutati anche Ferran Torres e Gimenez

Il Milan, in attesa di definire il futuro di giocatori in uscita come Luka Jovic e Noah Okafor, studia la strategia amigliore per regalare a Conceiçao un importante rinforzo offensivo. E ad oggi, con meno di due settimane di mercato rimaste, le possibili strade sono due.

Prestito per 6 mesi

La prima e forse più semplice prevede l'arrivo di un giocatore in prestito per i restanti 6 mesi della stagione, con o senza diritto di riscatto. Il preferito in questo senso sembra essere ancora Joao Felix ma in ballo ci sono anche altri ambiziosi profili come ad esempio la coppia del Manchester United formata da Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund, ma non è da escludere neanche il nome di Ferran Torres del Barcellona.

La seconda strada prevede una cessione

In caso di partenza con relativo incasso, ecco che il Milan potrebbe fare il grande investimento per l'attacco. Con Tomori che oramai sembra destinato a rimanere in rossonero, la possibile partenza potrebbe essere quella di Pavlovic, difensore arrivato in estate per 18 milioni e che potrebbe essere ceduto di fronte a offerte superiori all'investimento fatto. In quel caso, ecco che il Milan si muoverebbe concretamente per una punta centrale, col nome di Santiago Gimenez del Feyenoord che da tempo piace ai dirigenti rossoneri.