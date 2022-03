Milan e Napoli su Berardi: per lasciarlo partire il Sassuolo chiede 35 milioni di euro

Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo, sta accendendo i duelli di mercato delle big italiane. Infatti, come riportato da La Repubblica, sul giocatore ci sarebbe il forte interessamento di Milan e Napoli. I neroverdi dal canto loro, per lasciar partire Berardi, chiedono 35 milioni di euro. Una cifra importante, per un giocatore che in questa Serie A ha segnato, in 26 partite da lui disputate, 12 gol e fornito 10 assist.