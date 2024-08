Milan, è tempo di vendere: due giocatori messi alla porta, Bennacer la chiave per Kone'

vedi letture

Notoriamente il mercato in uscita entra spesso nel vivo a ridosso del termine della finestra dei trasferimenti e non sarà da meno per il Milan. Nella giornata di ieri Tommaso Pobega ha sostenuto l'iter di visite mediche per avvicinarsi al completamento del passaggio ufficiale al Bologna, dunque fuori uno. Adesso però la dirigenza di Via Aldo Rossi è impegnata a tagliare fuori altri due tasselli dell'ex squadra di Stefano Pioli.

Prima le uscite

Il primo è Yacine Adli. Il mediano francese di 24 anni infatti non è stato convocato per la trasferta di Parma perché in procinto di partire, assicura l'edizione odierna del Corriere dello Sport, mentre in parallelo scorre anche il nome di Ismail Bennacer. Al contrario del compagno, l'algerino è presente col gruppo in vista dell'impegno odierno contro il Parma e questo nonostante i rumors di cessione imminente ad un club della Saudi Pro League.

Suggestione francese

Il giocatore in questo senso ha dato l'ok a lasciare il Milan e partire, ma serve l’offerta giusta per convincere il club rossonero a venderlo. Anche perché, come si legge sul quotidiano romano, Bennacer è blindato da una clausola di 50 milioni di euro, anche se il Diavolo potrebbe anche abbassare le pretese e accettare una proposta economica meno corposa. Solo con un addio dell'ex Empoli a quel punto la dirigenza si fionderebbe su Manu Konè del Borussia Monchengladbach, centrocampista francese classe 2001 ieri assente dalla lista dei convocati per la sfida col Leverkusen "a causa del suo imminente trasferimento a un altro club", le informazioni rilasciate dal club tedesco.