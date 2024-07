TMW Milan, entro 48 ore le visite mediche di Pavlovic. Il serbo sempre più vicino

Strahinja Pavlovic è sempre più vicino al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo le notizie delle ultime ore sull'accordo praticamente fatto tra i rossoneri e il Salisburgo, la novità è rappresentata dalle visite mediche del difensore, che nelle prossime 48 ore si sottoporrà ai test di rito prima di firmare il suo contratto con la società di via Aldo Rossi. Il serbo svolgerà il tutto a Milano e successivamente si presenterà proprio a casa Milan per mettere nero su bianco l'accordo con il suo nuovo club, per poi mettersi a disposizione di Fonseca e iniziare la sua avventura in Italia.

Le cifre dell'imminente accordo.

L’accordo tra il Milan e il Salisburgo è stato praticamente raggiunto sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa, ai quali cui si aggiungeranno alcuni bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 25 milioni di euro da parte della società della Red Bull. Pavlovic ha spinto tantissimo per il trasferimento, visto che aveva già trovato da giorni un accordo con il club rossonero. Fonseca, vuole affidargli le chiavi della difesa, mettendolo alla sinistra di Tomori e facendogli coprire il lato di Theo Hernandez.

Siamo veramente vicini ai comunicati ufficiali che renderanno Pavlovic un giocatore del Milan: ancora 48 ore al massimo e tutto verrà sistemato, a partire dalle visite mediche prima di arrivare alla firma.