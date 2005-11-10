Milan, Estupinan-Aston Villa ancora bloccata. Intanto Ibrahimovic jr. lascia i rossoneri
La trattativa tra Milan e Aston Villa per Pervis Estupinan non si è ancora sbloccata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i due club manca infatti l’accordo per la cessione del terzino e, al momento, i rossoneri non sembrano intenzionati a privarsene a qualsiasi condizione. L’ecuadoriano dovrebbe quindi tornare in settimana a Milanello dopo le vacanze successive al Mondiale, per poi aggregarsi alla squadra e partire in tournée con i compagni.
La situazione potrebbe cambiare soltanto davanti a un rilancio importante dell’Aston Villa, chiamato ad alzare sensibilmente la propria proposta per convincere il Milan ad aprire alla partenza.
Maximilian Ibrahimovic saluta il Milan
Sul fronte delle uscite, invece, è arrivata un’operazione ufficiale. Maximilian Ibrahimovic, figlio maggiore di Zlatan, lascia il Milan a titolo definitivo. L’attaccante classe 2006 proseguirà la propria carriera all’AZ Alkmaar dopo la parentesi in prestito all’Ajax, che non aveva esercitato il diritto di riscatto.
Il saluto del club rossonero
Il Milan ha accompagnato la cessione con un breve messaggio ufficiale: "Il club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". Per il giovane attaccante si apre dunque una nuova esperienza in Olanda, mentre la dirigenza rossonera continua a lavorare su altre possibili uscite. La sensazione è infatti che, per dare maggiore slancio alle operazioni in entrata, il Milan dovrà riuscire a concretizzare nelle prossime settimane almeno una cessione economicamente più rilevante.