Milan, Florenzi: "C'è un lavoro da terminare. Gol? Chi lavora viene ripagato"

vedi letture

Alessandro Florenzi, protagonista della vittoria del Milan a Verona il gol del definitivo 1-3, ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Questa vittoria dice tanti di questo gruppo.

"Dice tanto ma non tutto, il lavoro è ancora da terminare. Godiamoci questa serata e domenica siamo pronti per un'altra finale contro una squadra forte come l'Atalanta".

Che emozione il gol.

"Chi lavora alla fine ha il suo merito. Ho lavorato tanto, sacrificando la mia famiglia e questo gol è per loro che mi sono stati vicini".

I giovani della squadra hanno grande personalità.

"Sembra che giochino in A da tanto tempo e invece sono al secondo anno in questa categoria. Ci sono persone qui che sono capaci di dare loro l'equilibrio giusto. La prossima partita sarà la più difficile".

Come fate a rimanere tranquilli?

"Dobbiamo vivere il momento, senza pensare troppo al futuro. E' il momento di spingere e di giocare come questa sera, focalizzati sul prossimo avversario che è l'Atalanta".

Hai mai trovato un gruppo così?

"Così giovane no".