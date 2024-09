Milan, Fofana sul derby: "Serviva giusto una vittoria per aumentare la fiducia"

vedi letture

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Il calciatore ha ripercorso il derby vinto della formazione di Paulo Fonseca contro l'Inter:

Youssouf cos'è cambiato in voi dopo il successo nel derby?

"Quasi niente, solo la fiducia. Giusto la fiducia che ci mancava un po'. So che nella mia testa, e nella testa dei miei compagni, volevamo fare bene, ed è quello che abbiamo fatto. Serviva giusto una vittoria per aumentare la fiducia per iniziare qualcosa di nuovo".

Che cosa ti chiede Fonseca?

"Mi chiede equilibrio tra l'attacco e la difesa. È necessaria questa relazione, e sono io quella relazione. Quando hai la palla, quando non hai la palla. Sostanzialmente mi chiede di essere, tra virgolette, aggressivo, di dare aggressività, per conquistare la palla e far giocare i miei compagni".