Milan, Fonseca: "Abbiamo fatto cose interessanti. Il cambiamento è molto grande"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dopo l'1-1 contro il Rapid Vienna: "Abbiamo cercato di fare quello che abbiamo allenato in queste due settimane, abbiamo lavorato di più in costruzione e, difensivamente, sull'essere una squadra corta".

Che impressione le ha fatto il vostro avversario?

"Era la nostra prima partita, contro una squadra che è alla fine della preparazione, fisicamente ha fatto vedere una grande differenza. Quello che mi è piaciuto nella nostra prima fase, fase uno, è che abbiamo fatto delle cose interessanti, poi manca continuità nel nostro gioco, ma è tutto nuovo, il cambiamento è molto grande e ovviamente i giocatori non conoscono tutto. Quello che mi è piaciuto di più è che hanno provato a fare quello che abbiamo allenato. Fisicamente è stato difficile, ma noi abbiamo cominciato ora".

Come giudica la sua squadra?

"Serve connessione tra i nostri giocatori, la comunicazione è fondamentale, difendendo così siamo dipendenti gli uni dagli altri. Voglio questa leadership da parte di tutti. Voglio che conoscano il gioco, i momenti della partita, e credo che abbiano cominciato a capire".

