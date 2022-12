Milan, Gabbia: "Obiettivo 2ª stella. Pioli tecnico molto esigente, cerca di migliorare ogni aspetto"

Intervistato dai colleghi di Sportmediaset al termine dell'amichevole contro l'Arsenal, Matteo Gabbia ha commentato così il match ed il momento del Milan: "È stato un test importante per capire la condizione fisica e per cercare di mettere in campo le nozioni che il mister in questi giorni sta cercando di farci apprendere. È un test che ci servirà per poi arrivare alla ripresa nel campionato nelle migliori condizioni".

Su cosa chiede Pioli: "È un allenatore molto esigente e non si sofferma solo su un aspetto, anzi cerca di migliorarli tutti. Tutti sono importanti: dalla fase difensiva, dalla gestione della palla alla finalizzazione. Sappiamo che c’è da lavorare e da migliorare alcuni aspetti. Ce la metteremo tutta per farlo il prima possibile".

Per Ibrahimovic la seconda stella 'si fa': "Se l’ha detto Zlatan va benissimo. Sono d’accordo con lui, spero che si faccia. Abbiamo questo grande obiettivo e dal 4 gennaio cercheremo di vincere tutte le partite che affronteremo".

Sul ritiro a Dubai: "Rispetto a Milanello c’è una differenza di gradi, ma non in campo. Abbiamo tempo per lavorare e stare insieme. Quindi è importante per noi utilizzare questo tempo che durante la stagione c’è meno, dato che si gioca ogni tre giorni".