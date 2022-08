Milan, Giroud ancora a parte, Origi in gruppo. Rebic favorito per partire dal 1' con l'Udinese

Arrivano novità dall'allenamento di oggi del Milan a San Siro, in vista della prima gara di campionato contro l'Udinese. Olivier Giroud ha lavorato ancora a parte e solo domani proverà a unirsi al resto dei compagni, mentre De Ketelaere ha seguito un programma personalizzato. Nessun problema per il belga, solo gestione. Sono invece rimasti a Milanello sia Sandro Tonali che Zlatan Ibrahimovic. Divock Origi si è allenato con il gruppo e dovrebbe essere convocato, con Ante Rebic comunque adesso favorito per partire dal 1' al centro dell'attacco.