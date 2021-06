Milan, Giroud solo a parametro zero: Maldini non ha fretta e aspetta un segnale dall'agente

Il Milan non ha fretta per arrivare a Olivier Giroud considerando che, con il giocatore l'accordo è già stato raggiunto per un biennale da 4 milioni circa, ma che allo stesso tempo i rossoneri non hanno intenzione di spendere neanche un milione per il suo cartellino. Il Chelsea ha utilizzato un'opzione per rinnovare il suo contratto fino al 2022, ma gli agenti del francese stanno spingendo affinché i Blues rispettino un patto siglato mesi fa, ovvero che l'attaccante si possa liberare a parametro zero in caso di proposta allettante in arrivo da un campionato che non sia la Premier. Maldini e Massara aspettano un segnale dall'entourage del giocatore, ma senza nessuna pressione di sorta. A riportarlo è Tuttosport.