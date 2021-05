Milan, i rossoneri vogliono confermare Brahim Diaz: ipotesi di rinnovo del prestito

L'accordo tra il Milan e il Real Madrid per Brahim Diaz verrà ridiscusso a breve tra i due club. L'attaccante è arrivato in rossonero in prestito secco ma il club guidato da Maldini vorrebbe confermarlo. Al momento una delle ipotesi che circolano è quella del rinnovo per un altro anno del prestito del giocatore, che Pioli sarebbe contento di poter allenare anche la prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.