Milan, Ibra accelera e punta il Manchester. L'attaccante tenta il recupero per la gara di giovedì

Scalpita, Ibrahimovic. Perché sa che la squadra ha bisogno di lui. La stagione è entrata ufficialmente nel vivo: domani l’incrocio col Napoli (in palio ci sono punti preziosi in chiave Champions), giovedì il ritorno con il Manchester, quindi la Fiorentina prima della sosta. Il Milan si gioca tutto in pochi giorni e un campione come Zlatan non può restarsene a guardare.

L'obiettivo - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibra cerca l’accelerata che lo riporti in campo per la prossima partita di Europa League contro lo United. Ieri lo svedese ha continuato nel lavoro personalizzato e nelle terapie specifiche: è tutt’altro che scontato che possa tornare arruolabile per la gara con gli inglesi, ma è l’obiettivo che Zlatan si è posto.

Recupero - In questa stagione il Milan ha dovuto più volte fare a meno del suo totem (ha saltato quasi metà delle partite disputate fin qui dai rossoneri), ma ora Ibrahimovic vuole tornare e riprendersi la scena. Perché Zlatan vive di sfide, di appuntamenti come quello di giovedì contro i Red Devils. Pioli e i compagni lo aspettano a braccia aperte.