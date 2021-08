Milan, Ibrahimovic e Giroud insieme in campo? Pioli pensa anche al 4-4-2

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud possono giocare insieme, su questo non ci piove. Il dubbio, semmai, è come metterli in campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, questo non è un grosso problema per Stefano Pioli, che ha già più di una soluzione in testa. Lo svedese potrebbe muoversi dietro Giroud, ma ancora meglio potrebbe funzionare con un 4-4-2.