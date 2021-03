Milan, Ibrahimovic pronto per la volata finale: giovedì il rientro in campo dello svedese

Zlatan Ibrahimovic è pronto a rientrare in campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l'infortunio è ormai alle spalle e lo svedese punta a tornare già giovedì contro il Manchester United, magari per una parte della gara, per poi essere pronto per la sfida alla Fiorentina di domenica. Il Milan ha bisogno di lui per la volata finale e Ibra è pronto a mettersi in gioco.