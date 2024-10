Milan, in arrivo Ibrahimovic per parlare con la squadra. Dovrà fare il 'Maldini'

Tuttosport distribuito stamattina in edicola fa il punto sulla situazione di casa Milan e su quale Paulo Fonseca troveranno nel momento in cui la squadra si ricompatterà per preparare la partita con l'Udinese.

Secondo il quotidiano lo sfogo sulla vicenda rigori dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina è il giro di vite per il nuovo Milan che ha bisogno di ripartire da una prospettiva differente. Più bastone e meno carota, il Milan non può più permettersi passi falsi nel suo percorso e Fonseca lo sa per primo.

La settimana scorsa, si legge, Moncada è stato a Milanello per analizzare la situazione insieme a Fonseca, ma è evidente che tutti attendano il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per un faccia a faccia con il gruppo rossonero. Lo stesso Ibra, peraltro, sta cambiando approccio comunicativo: sa che deve costruirsi comunque una reputazione da dirigente, provando a stimolare i giocatori nel modo giusto. Al momento non è dato sapere se Zlatan sarà a Milanello già domani o se aspetterà che tutti i giocatori rientrino dalle nazionali per farsi trovare al centro sportivo, un po’ come accaduto dopo la sconfitta con il Liverpool quando volle intrattenere dei colloqui individuali. Zlatan, insomma, dovrà fare un po' il Maldini della situazione.