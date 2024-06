Milan in attesa di Fonseca. Possibile presentazione del tecnico il giorno del raduno a Milanello

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Lille. È arrivata ieri, nel primo pomeriggio, la comunicazione ufficiale da parte del club francese in merito alla separazione dall’allenatore portoghese che, adesso, potrà avviare le ultime fasi per arrivare alla firma del suo contratto come nuovo allenatore del Milan.

Al posto di Paulo Fonseca, il Lille ha scelto Bruno Genesio, ex allenatore - tra le altre - del Lione. La prossima settimana, dunque, sarà quella dell’annuncio del nuovo allenatore del Milan, ovvero Fonseca, che firmerà un contratto biennale da 2.5 milioni a stagione con opzione per un terzo anno con incremento dello stipendio che sarà attivabile dal club. È sempre più probabile - sottolinea Tuttosport - che la presentazione dell’ex allenatore della Roma avvenga il giorno del raduno a Milanello (9 o 10 luglio).