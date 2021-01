Milan in cerca di un vice Theo Hernandez: Lazaar può essere la soluzione low cost

Il Milan sta cercando un vice Theo Hernandez e la scelta potrebbe cadere su Achraf Lazaar, ex Palermo, attualmente al Newcastle. Il suo agente sta trattando in Inghilterra la rescissione del contratto e - riporta SportMediaset - potrebbe essere un buon affare low cost. Per il mancino italo-marocchino l'esperienza inglese non è stata certo delle più fortunate: appena 10 presenze (con vari prestiti) dalla stagione 2016-17. Era tornato in Italia vestendo la maglia del Benevento in quella stessa annata.