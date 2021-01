tmw Newcastle, Lazaar può partire a zero: la situazione

Occasione di mercato. Achraf Lazaar è pronto a tornare protagonista e scalda i motori per partire verso una nuova destinazione. L’esterno marocchino può lasciare il Newcastle a zero anche in virtù dei rapporti tra il suo nuovo agente Mohammed Sinouh e il club inglese. C’è l’intesa. Adesso Lazaar e chi gli sta intorno studiano le mosse, alla ricerca della giusta destinazione. Per tornare a correre e gioire sulla fascia sinistra.