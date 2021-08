Milan, Kjaer soddisfatto: "Bello essere tornato in campo con la squadra"

Ritorno in campo ieri per Simon Kjaer. Il difensore del Milan ha giocato la seconda frazione di gara dell'amichevole contro il Real Madrid. Il calciatore danese ha espresso la sua soddisfazione con un messaggio pubblicato su Twitter: "Bello essere tornato in campo con la squadra".