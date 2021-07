Milan, l'Olympique Marsiglia sulle tracce di Leao: ma ci sono anche club di Premier League

vedi letture

Vendere per fare cassa. E' l'imperativo adesso in casa Milan dopo aver investito molto sul mercato in entrata. Fra i giocatori che potrebbero essere ceduti ci sarebbe anche Rafael Leao. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante rossonero piacerebbe molto all'Olympique Marsiglia e ad alcuni club di Premier League