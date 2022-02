Milan, Lazetic è tornato in gruppo. Per Ibra ancora lavoro in palestra, obiettivo Napoli

Ritorno in gruppo per Marko Lazetic in casa Milan: il serbo punta alla prima convocazione nel weekend che arriva. Sempre in tema attaccanti, ancora lavoro personalizzato per Zlatan Ibrahimovic, che punta il Napoli per il proprio rientro in squadra.