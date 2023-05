Milan-Lazio, il popolo rossonero si stringe intorno alla squadra: 72mila spettatori attesi

Anche in questo periodo non semplice per il Milan, in campionato almeno, il popolo rossonero non fa mancare mai il proprio amore e supporto alla squadra: per l'importantissima sfida-Champions di domani pomeriggio contro la Lazio, fischio d'inizio alle ore 15:00, sono attesi a San Siro più di 72mila spettatori.